Busca pareja en el mercado de solteros: "En un letrero se escribe la estatura, el peso, el grado de estudios y cuánto ganas"

Luisito Comunica, uno de los creadores de contenidos favoritos de nuestros amigos de Aruser@s, viaja hasta Shanghái para visitar este famoso mercado de solteros.

En este mercado de Shanghái (China) en el que se encuentra Luisito Comunica en el vídeo viral que recoge Aruser@s, se anuncian personas solteras. "En un letrero se escribe la estatura, el peso, el grado de estudios y cuánto ganas", explica el creador de contenidos mientras recorre esta especie de Tinder del mundo real.

Pero lo más curioso, quizá, es que las personas que allí se encuentran no son las que están buscando el amor. "Suelen ser los padres de los solteros", informa. Cuando el youtuber comienza a ofrecerse a sí mismo con su propio cartel, comienza a llamar la atención de los allí presentes... tanto, que hasta llega la Policía.

Lo que no sabemos es si Luisito habrá conseguido o no una cita, teniendo en cuenta que quienes atendieron a su llamado fueron hombres de más de 60 años. Pero que no sea por falta de intentarlo.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús desvela que también acuden a este tipo de mercados los llamados representantes de solteros.

