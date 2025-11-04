Ahora
La tierna reacción de un abuelo al ver que sus nietos han adoptado un cachorro labrador para que le haga compañía

Super olé

La tierna reacción de un abuelo al ver que sus nietos han adoptado un cachorro labrador para que le haga compañía

Este vídeo es un 'super olé' de Aruser@s: aquí puedes ver el conmovedor momento cuando unos nietos regalan por sorpresa a su abuelo un cachorro.

Alfonso Arús muestra en los virales el conmovedor momento cuando unos nietos han regalado a su abuelo un cachorro labrador. El yayo, quien recientemente había perdido a su anterior perrete, llora de alegría al ver a su nuevo compañero de vida.

Como podemos ver en el viral sobre estas líneas, los jóvenes entran sigilosamente en la sala, donde el abuelo está viendo tranquilamente un partido de fútbol, y le presentan a su nuevo can.

Desde el plató de Aruser@s, se emocionan al ver cómo le embarga la alegría. "A la gente mayor le da mucha compañía y le obliga a dar paseos y caminar", comenta Rocío Cano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas tras la marcha de Mazón: 12 días para encontrar un nuevo president o posibles elecciones en marzo
  2. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez acuden al Supremo en el segundo día del juicio
  3. España suma 141.926 empleos en octubre, pero el paro repunta en 22.101 personas
  4. La UCO revela que el ministro Torres se interesó para que pagaran a la trama Koldo: "Estoy encima de tu factura"
  5. El rey emérito confiesa cómo la Corona estuvo "en el aire" durante el 23F y qué sintió Felipe VI
  6. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata