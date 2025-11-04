Super olé
La tierna reacción de un abuelo al ver que sus nietos han adoptado un cachorro labrador para que le haga compañía
Este vídeo es un 'super olé' de Aruser@s: aquí puedes ver el conmovedor momento cuando unos nietos regalan por sorpresa a su abuelo un cachorro.
Alfonso Arús muestra en los virales el conmovedor momento cuando unos nietos han regalado a su abuelo un cachorro labrador. El yayo, quien recientemente había perdido a su anterior perrete, llora de alegría al ver a su nuevo compañero de vida.
Como podemos ver en el viral sobre estas líneas, los jóvenes entran sigilosamente en la sala, donde el abuelo está viendo tranquilamente un partido de fútbol, y le presentan a su nuevo can.
Desde el plató de Aruser@s, se emocionan al ver cómo le embarga la alegría. "A la gente mayor le da mucha compañía y le obliga a dar paseos y caminar", comenta Rocío Cano.
