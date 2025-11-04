La tierna reacción de un abuelo al ver que sus nietos han adoptado un cachorro labrador para que le haga compañía

Este vídeo es un 'super olé' de Aruser@s: aquí puedes ver el conmovedor momento cuando unos nietos regalan por sorpresa a su abuelo un cachorro.

Alfonso Arús muestra en los virales el conmovedor momento cuando unos nietos han regalado a su abuelo un cachorro labrador. El yayo, quien recientemente había perdido a su anterior perrete, llora de alegría al ver a su nuevo compañero de vida.

Como podemos ver en el viral sobre estas líneas, los jóvenes entran sigilosamente en la sala, donde el abuelo está viendo tranquilamente un partido de fútbol, y le presentan a su nuevo can.

Desde el plató de Aruser@s, se emocionan al ver cómo le embarga la alegría. "A la gente mayor le da mucha compañía y le obliga a dar paseos y caminar", comenta Rocío Cano.

