Alfonso Arús, tras conocer que el sexo reduce el riesgo de infarto: "Con cuatro por semana desafías el colesterol"

En Aruser@s se enciende el debate tras las palabras del farmacéutico Álvaro Fernández, quien advierte que "mantener relaciones sexuales dos veces por semana puede reducir hasta un 50 % las probabilidades de sufrir un infarto entre los hombres".

El farmacéutico Álvaro Férnandez señala que "los hombres que mantienen relaciones sexuales dos veces a la semana tienen un 50% menos de probabilidades de sufrir un infarto". Un dato que ha creado debate en el plató de Aruser@s.

"¡Ya no te digo si llegas a tener cuatro por semana!", exclama Alfonso Arús, quien añade entre risas: "A ese nivel puedes desafiar el colesterol como te dé la gana".

"Quizás cuatro veces es peor", comenta Angie Cárdenas remarcando los 'excesos', a lo que el presentador del programa responde: "¡En este caso no!". "Cuatro es el doble de mejor, ¡imagínate!", bromea Marc Redondo.

Patricia Benítez, por su parte, apunta lo que dice el experto sobre cómo afecta también a las mujeres: "A nosotras nos mejora la memoria y la concentración".

