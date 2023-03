Alfonso Arús destaca en el plató de Aruseros el 'zasca' de Bob Pop sobre las frases que se sueltan sobre el papel de la mujer. "Frases que sueltan caspa como 'en mi casa manda mi mujer'", destaca Bob Pop a Àngels Barceló, que recuerda que es una frase que usó el líder de Vox: "La mujer de Abascal es la que manda en casa".

"Es esta cosa que se decía antes cuando las mujeres no tenían otro lugar", afirma Bob Pop, que reflexiona: "Mandar significaba cocinar, encargarse de las cosas... pero eso no es feminismo". "No lo han entendido", insiste Bob Pop, que lamenta que "es una frase rancia por todos los lados". "Es que y no quiero mandar en mi casa", insiste Bob Pop.

"Tiene razón", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruseros, donde Alba Gutiérrez analiza que esta frase la usa el hombre para quitarse responsabilidades en el hogar ya que "la mujer es la que sabe dónde está todo" mientas el hombre "es un inútil que tiene que estar sentado en el sofá porque no sabe hacer nada".