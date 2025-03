Blanca Romero, sobre por qué tuvo sola a sus dos hijos: "Funciono mejor sola que mal acompañada"

Blanca Romero confiesa en este vídeo que no tiene ganas de enamorarse porque "no es el momento" y destaca ser "un alma libre" que no ha encontrado todavía a una persona a su "medida".

Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, se han sincerado ante los medios de comunicación sobre su vida persona. "¿Tienes ganas de enamorarte?", pregunta el reportero a Romero, que confiesa en el vídeo: "No, todavía no". La modelo explica que "hasta que Martín (su hijo) sea totalmente independiente y tenga tiempo", no quiere enamorarse. "No es el momento", insiste la gijonesa, que reflexiona sobre unas palabras que dijo hace tiempo en las que aseguraba que el amor no le sentaba bien.

"No, de hecho tengo dos hijos que crie sola por eso, creo", reconoce Blanca Romero, que destaca que hasta ahora no encontró la persona a su "medida". "Creo que soy un alma libre que va en la genética y funciono mejor sola que mal acompañada", confiesa la modelo.