La firma de zapatos italiana Aquazzura organizó una exclusiva fiesta en Madrid con invitadas de la talla de Victoria Federica, Juana Acosta, Vanesa Lorenzo, Genoveva Casanova o Nati Abascal, entre muchas otras. Una de ellas fue Bibiana Fernández, que con su sentido del amor habitual contó a los periodistas allí presentes cómo había sido su accidentada llegada al evento.

"Se había estropeado un coche y hemos ido a por Mar Flores. Hemos venido todas juntas. Éramos un 'blablacar'", bromeaba la actriz. "¿Cuál es tu deseo especial? ¿Amor para 2023?", preguntó un reportero. "Yo, enamorarme, no. Yo estoy enamorada de mis perros", afirmó.

"Bueno, si un hombre viene y me da un meneo, pues tampoco te voy a decir que no. Tampoco me voy a poner tonta", reconoció. "Pero una pareja, ahora, con estas edades... no tengo paciencia", confesó Bibiana Fernández.