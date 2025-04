Bertín Osborne estalla y desmiente tener nueva novia: "No tengo ninguna morena, ojalá"

Alfonso Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia "el zasca de Bertín Osborne a los que dicen que tiene nueva novia". Y es que el cantante he desmentido en el programa 'Estando contigo' los rumores de una posible nueva relación: "Es que de verdad que esto es para mear y no echar gota". "Dicen que yo he estado en Mallorca, y llevo sin estar en Mallorca desde hace 3 ó 4 años, que no voy", explica el artista, que se pregunta "qué clase de cachondeo es este".

"¿Se ha vuelto loco todo el mundo?", destaca Bertín Osborne, que reflexiona: "Yo no estoy saliendo con nadie, no tengo ninguna morena, ojalá". "No sé cómo se pueden inventar esas cosas, la gente está mal", sentencia el cantante en el vídeo principal de esta noticia.