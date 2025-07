¿Quién tiene la culpa en este accidente de tráfico, el camión o el coche? Los aruser@s votan... y no se ponen de acuerdo

"El tema es el que te da por detrás", opina Angie Cárdenas, al contrario de lo que piensan el resto de colaboradores de Aruser@s acerca de quién tiene la culpa de este accidente. "¿Hemos descartado que Angie no lo haya visto bien?".

Alfonso Arús, que no tiene carné de conducir, pone a prueba a sus contertulios. Todos ellos se consideran unos conductores de primera categoría, así que no debería costarles averiguar quién tiene la culpa en este accidente de tráfico que vemos en el vídeo viral sobre estas líneas. ¿Lo hace mal el camión o el coche?

Todos parecen tener claro que quien la lía es el camión por no ir por su carril, pero Angie Cárdenas no está de acuerdo. "El tema es el que da por detrás", defiende. "¿Hemos descartado que Angie no haya visto cuál es el camión y cuál es el coche?", bromea Hans Arús acerca de los problemas de visión de su madre.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Quién tiene la culpa?

