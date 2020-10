Jalis de la Serna estrena esta noche en laSexta Natural con un programa sobre los gorriones, "un gran bioindicador de la calidad ambiental". Y es que en la última década, sólo en España, "han desaparecido 30 millones de gorriones y hay que pensar que respiran el mismo aire que nosotros. Es decir, algo estaremos haciendo mal", señala.

Además, el periodista asegura que en este confinamiento por coronavirus no se ha aprendido nada. "La impresión que tengo es que no tenemos ni idea. Pero, además, no es que estemos destruyendo el planeta o el medio ambiente porque somos malísimas personas, no. Lo hacemos inconscientemente", asegura. "Cuando tú invades los ecosistemas creas grandes anomalías. De hecho, hay personas que han dicho que el coronavirus es una de estas anomalías que hemos creado en el planeta", añade.

De la Serna también adelanta varios temas que van a tratar. Por un lado el tema de la invasión animal donde se preguntan el porqué. "Ya antes del confinamiento veíamos estos casos de animales salvajes que se veían en los entornos urbanos y hemos indagado en el porqué", explica. Y por otro lado, un tema muy interesante que han tratado es el de la alimentación de por qué el tomate ya no sabe a tomate o el pan no sabe a pan.

Para terminar, Bea Jarrín le lanza una pregunta: "¿Tiene solución todo esto?". "Yo creo que si empezamos a tomárnoslo más en serio y empezamos a hacer las cosas bien desde ya, a medio plazo, los ecosistemas que están más destruidos se pueden volver a regular y pueden volver a tener equilibrio", reflexiona.

Natural se estrena este miércoles con ocho reportajes inéditos que muestran las evidencias que pasan desapercibidas de las consecuencias que está sufriendo el medio ambiente. Un programa con Jalis de la Serna al frente que hará repensar el mundo y que te avanzamos en el vídeo que puedes ver bajo estas líneas.