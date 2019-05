Christian López bate en directo el Récord Guiness de los 100 metros hacia atrás a la pata coja

Christian López se propuso batir dos récord guiness y lo ha conseguido. Bea Jarrín ha entrevistado para Arusitys al campeón que ha superado la marca registrada hasta ahora para los 100 metros hacia atrás a la pata coja.

En el vídeo se ve cómo Christian ha conseguido marcar en directo un tiempo total de 24 segundos, rebajando así los 30 segundos que le habían otorgado el primer puesto a un estadounidense. "Cuando he visto el tiempo oficial no me lo creía", ha declarado para Arusitys

No obstante, no solo se convierte en el mejor dato del mundo en esa modalidad sino que también ha conseguido un segundo récord: rebajar su marca personal en los 50 metros hacia atrás a la pata coja.

En ensayos anteriores lo había conseguido en algo más de 13 segundos y en directo lo ha hecho en apenas 12.