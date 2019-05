Ágatha Ruiz de la Prada, sobre Jaime de Marichalar: "Es el único que ha tenido buen gusto de todo ese grupo"

Ágatha Ruiz de la Prada presenta su nueva colección de zapatos veganos y, como no podía ser de otra forma, Bea Jarrín ha acudido a conocer todos los detalles.

"Siempre he dicho que de todas las cosas que he diseñado en mi vida, lo que más me ha gustado es hacer zapatos", declara la diseñadora. Y es que Ágatha destaca que "una mujer puede ir regular vestido pero con un zapato bonito, es elegante".

Para muestra, la diseñadora pone de ejemplo a Victoria Federica, quien en la Feria de Sevilla llevaba un "traje difícil" con unos "bonitos zapatos" que le recomendó su padre, Jaime de Marichalar. "Es que él es el único que ha tenido buen gusto de ese grupo", afirma De la Prada.

