Un usuario de X ha destacado en su cuenta que ha acudido a una boda donde la barra libre en vez de ser alcohol eran cigarros y se ha viralizado. Hans Arús opina que con si ofreces alcohol puedes controlar cuanto consume cada uno, pero con los cigarros no sabes si hay algún aprovechado que se está llevando tabaco para fumar gratis en su casa.

Alba Gutiérrez confiesa que muy a su pesar puso barra libre de tabaco en su boda y después de un minuto ya no quedaba nada. "Alcohol quedaba, pero cigarrillos ninguno", apunta. La tertuliana expone que hubo gente de la mesa que fue a su boda y les vio fumando. "Yo no fumo, yo como mucho", responde Alba Sánchez dándose por aludida. Alba Gutiérrez comenta que hay personas que no fuman y en las bodas si.