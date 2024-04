Con la boca abierta y total sorpresa, los colaboradores de Aruser@s reciben esta extraña noticia de la mano de Alfonso Arús. Una novia deja plantado en el altar a su prometido al descubrir que el chico no sabe recitar ni la tabla del 2 (no sabemos si la del 3, la del 4 y sucesivas, sí, y si es justo esa la que se le atraviesa).

"Habíamos dicho en muchas ocasiones que es importante escribir bien y que no cometa faltas de ortografía. En este caso, no se trata de eso, que doy por supuesto que también", reflexiona el presentador. "Lo que no sé es cómo la chica se dio cuenta de que el chico en 2x3 empezó a atascarse. ¿En qué momento la chica le dice: 'a ver 2x1= 2, 2x2=4...'?", se pregunta.

Alba Sánchez tiene claro qué es lo que hay que hacer para que no pasen estas cosas. "En la primera cita, tienen que hacer un comentario de texto para ver si tiene faltas y sabe leer, y luego, las tablas de multiplicar hasta el 3 por lo menos".