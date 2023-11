Si te apetece comida japonesa y estás en Granada, no tires de delivery y ve a la iglesia. Allí, las monjas carmelitas preparan un sushi para chuparse los dedos, el mejor posiblemente de toda la ciudad. Así lo muestra este vídeo de TikTok de @granada_vibes que ha dejado a nuestros aruser@s completamente alucinados. "Sushi 'bendito' hecho por monjas", anuncian.

"Las llamaron de Masterchef para que hicieran una demostración, pero dijeron que no porque son monjas de clausura", se asegura en esta publicación. "El sushi te cuesta 20 euros y los fideos, 15. Es una buena opción si quieres comer comida japonesa barata y que esté buena", comenta Hans Arús.

Aunque Marc Redondo ya está dispuesto a probarla, Alfonso Arús tiene algunas reticencias. "Pero vamos a ver, los platos típicos de las monjas durante décadas no tenían nada que ver. Te preparaban unas pastitas...". "Unas pastitas con los huevos que llevabas para que no lloviera el día de tu boda", añade Angie Cárdenas. "No, pero que cualquier día te montan un kebab", bromea el presentador.