La cantante Chanel Terrero ha estrenado esta misma noche su segundo 'single', que lleva por nombre 'Toke', y es la canción elegida para apoyar a la Selección española de fútbol en el Mundial de Qatar. El tema, como podemos escuchar en este vídeo de Aruser@s, sigue el estilo de la intérprete, con ritmos electrónicos, urbanos y latinos.

"Chanel había compuesto la canción previamente a saber que sería la escogida para apoyar a la Selección Española y, curiosamente, vemos cómo la letra, el nombre y todo, encajan a la perfección", informa Tatiana Arús.

"Ya, pero durante muchos años la Selección fue la del 'tiquitaca' y ahora es la del 'toke', pero eso, de alguna forma, te condiciona la forma de jugar. Imagínate que no jugamos al 'toke toke', sino al patadón y que la pille Morata. Entonces, la canción no va con el estilo de juego. Ahora nos está obligando a jugar al 'toke'. Hay que preguntarle a Luis Enrique si eso es lo que quiere o no. Es que no es tan fácil", se preocupa Alfonso Arús.