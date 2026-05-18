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Eurovisión 2026

Así suena 'Bangaranga', la canción con la que Bulgaria gana Eurovisión tras adelantar a Israel

La búlgara Dara ha ganado Eurovisión 2026 con su canción 'Bangaranga' tras adelantar a Israel en el último momento gracias al voto del público. Así suena la canción ganadora de este año.

Bulgaria gana Eurovisión

Bulgaria ha ganado por primera vez el Festival de Eurovisión, que se ha celebrado en el Wiener Stadthalle de Viena. Con su canción 'Bangaranga', su cantante, Dara, se ha impuesto con 516 puntos y ha logrado ser la primera clasificada tanto del jurado como del televoto. Por su parte, Israel, representada por Noam Bettan con la canción 'Michelle', ha terminado en segunda posición con 343 puntos. Puedes escuchar en este vídeo cómo suena la canción ganadora y algunas de las actuaciones más llamativas del certamen.

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