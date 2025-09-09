Así ha sido el primer día de la Infanta Sofía en Lisboa, donde cursará Políticas y Relaciones Internacionales

La infanta Sofía ya se encuentra en Lisboa, donde está realizando la semana de adaptación con sus nuevos compañeros antes de iniciar el curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

La infanta Sofía ha arrancado su semana de introducción en la Universidad de Lisboa, donde va a cursar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

"Se trata de una semana y media de adaptación donde realizan diferentes actividades para romper el hielo y que los alumnos se conozcan", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia a la hija menor de los reyes de España junto a sus compañeros.

Por otro lado, la colaboradora enseña cómo han iniciado el curso los hijos de otras casas reales. Es el caso de los príncipes Jaime y Gabriela de Mónaco, que han sido acompañados por sus padres, Alberto y Charlene, en su recorrido hacia el colegio francés.

Así es el Forward College

El discreto y exclusivo centro donde Sofía hará el grado será el Forward College, un edificio en obras de cuatro plantas y clases de unas 15 personas que se encuentra en el corazón de Lisboa. La hermana de la princesa Leonor cursará el segundo año en París y el tercero en Berlín, pero antes disfrutará de una etapa universitaria en la ciudad portuguesa tras haber pasado dos años estudiando el Bachillerato en Gales.

Asimismo, el centro cuenta con varias tiendas en sus inmediaciones, librerías y lugares históricos como el Palácio de Chiado, que ahora es un restaurante. Además, el Forward College, cuyo coste ronda los 18.500 euros, cuenta con una gran biblioteca, una cocina y una sala de meditación, además de con una terraza de 200 m2. Asimismo, la infanta podría alojarse en la residencia de estudiantes del propio colegio a media hora del lugar.