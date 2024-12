Así responde Alfonso Arús a Victoria Beckham tras afirmar que nunca se ha retocado la nariz

"Ojo a lo que acaba de asegurar Victoria Beckham", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña las declaraciones de la excantante en el programa 'Today'. En él, la mujer de David Beckham ha asegurado que nunca se ha hecho ningún retoque en su nariz: "Tengo que decir que hay mucha gente que me ha preguntado si me he hecho alguna operación estética en la nariz, yo nunca".

"Nunca, nunca, nunca, es contouring inteligente", afirma Victoria Beckham. Sin embargo, a Alfonso Arús no le convence las declaraciones de la excantante y compara fotografías de Victoria en su época de Spice Girl y en la actual: "Yo juraría que antes tenía la nariz más ancha". Por su parte, Tatiana Arús explica qué es el contouring inteligente: "Consiste en maquillarse los laterales del tabique nasal más oscuros".

"No se ha hecho nada ni en la nariz, ni en los labios, ni en los pómulos...", ironiza Alfonso Arús mientras Angie Cárdenas destaca "los labios que tenía cuando era jovencita de los de ahora".