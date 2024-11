Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el surrealista momento en el que un entrevistado da un 'zasca', sin saberlo, al programa que le está entrevistando. "Los que no me gustan son estos últimos que han puesto ahora, 'RH+', no me terminan de gustar", asegura el hombre al reportero, al que explica que "la temática que llevan y la forma de llevarlo" no le gusta.

El reportero pregunta al hombre qué aspectos de 'RH+' sí le gustan. "Ninguno", afirma tajante el hombre, que "en conjunto", todo el programa no le gusta. Preguntado por el reportero si alguna vez le ha hecho reír el programa, el hombre insiste en que nunca. "¿Por qué insistes tanto en 'RH+'?", pregunta el hombre al reportero, que le enseña el micrófono desvelando que se trata de su programa. "Joder chico, a ver empezado por ahí", destaca el hombre. Puedes ver el momento en el vídeo.