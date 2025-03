Así reacciona Alfonso Arús cuando Angie Cárdenas dice que Shakira sin maquillaje le recuerda a Mariah Carey

Alfonso Arús destaca que "Shakiraestá irreconocible sin maquillaje" tras subir un vídeo a sus redes sociales mostrando cómo es su rutina facial en el camerino. "Nos gusta ver a las celebridades sin una gota de maquillaje", celebra Tatiana Arús en el plató, donde el presentador afirma que ve a la artista colombiana "más joven".

"A mí me recuerda a Mariah Carey", confiesa Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús no da crédito: "A ver, un momento... para comparar a alguien con Mariah... de verdad, eh". "No me recuerda nada a Mariah", insiste Alfonso Arús, que reflexiona: "Al igual que hay gente que aparenta más años con maquillaje, yo la veo más joven".

"Es un perfil que no cambia tanto maquillada a sin maquillar", destaca, por su lado, Rocío Cano, que afirma que aunque está más guapa maquillada no cambia como sí pasa con otras personas.