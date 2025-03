Alfonso Arús, tras desvelar María Jesús Montero en 'Lo de Évole' que es fan de Shakira: "Ella preferiría 'las mujeres, tributan'"

María Jesús Montero desveló anoche en 'Lo de Évole' que es muy fan de Shakira y demostró que se sabe muy bien eso de 'las mujeres ya no lloran; las mujeres, facturan'. Sin embargo, Alfonso Arús cree que le gustaría más si usara otro verbo diferente.

Jordi Évole entrevistó anoche en laSexta a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien no solo habló de los personajes que marcan la actualidad política, como Puigdemont o Ábalos, sino también de Shakira. "Me gusta mucho como cantante, es muy energética", aseguraba en 'Lo de Évole', aunque sus problemas con Hacienda no le hacían tanta gracia.

"Las mujeres ya no lloran", empezaba Jordi a decir. "Las mujeres, facturan", completaba ella. Un momentazo que Alfonso Arús no podía dejar de comentar en Aruser@s. El presentador tiene claro que quizá a la ministra Montero le gustaría más que la cantante colombiana cantara otro verso en su famosa canción dedicada a Piqué.

"Ella preferiría 'las mujeres, tributan'", bromea. "Igual se lo piensa Shakira, fíjate. Igual habría que proponerle una colaboración con el Ministerio de Hacienda", sugiere Christian Calcerrada, encargado de dar las noticias políticas hoy en Aruser@s.