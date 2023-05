'Sophie et voilà', la firma de moda nupcial que se estaba encargando de confeccionar el vestido de novia de Tamara Falcó, ha lanzado un comunicado anunciando que ha roto su acuerdo con la hija de Isabel Preysler "como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sr. Falcó". La marca asegura que la aristócrata pedía "acercarse demasiado a diseños ajenos", una versión que Tamara Falcó niega.

"A ver, cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda", afirma rotunda Tamara Falcó en la revista 'Hola', donde afirma que tiene "un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión", especialmente, porque trabaja con Pedro del Hierro". Ante esta tensión, desde Aruser@s recuerdan en el vídeo principal de esta noticia cómo las propias diseñadoras de 'Sophie et voilà' hablaban de Tamara Falcó tras salir de la primera prueba del vestido de novia. Un vestido, que ya no existirá.

Al parecer, la tensión llegó con la segunda prueba del vestido de novia, en la que, según Tamara Falcó, le cambiaron le vestido sin avisarla. Por su parte, Íñigo Onieva ha salido en defensa de su novia lanzando un duro 'dardo' a la marca: "Tamara Falcó es una tía importante con exigencias, unas marcas llegan, otras no".