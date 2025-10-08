Así explican el rey Felipe y la reina Letizia a los reyes de Bélgica por qué llegan cuatro minutos tarde

"Teníamos varias colas", explica el rey Felipe entre risas junto a la reina Letizia a los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, tras retrasarse unos minutos en su encuentro.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han visitado a los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, en el Palacio de Bruselas. Tatiana Arús enseña las imágenes del encuentro en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que, "el saludo del rey Felipe a Matilde ha sido muy caluroso". "Le coge la mano, le da un beso...", cuenta la colaboradora de Aruser@s.

"Si la mayoría son familia", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús cuenta una de las anécdotas: "Llegaron cuatro minutos tarde y el rey Felipe se excusó". "Teníamos varias colas", explica el monarca español entre risas junto a la reina Letizia.

Por su parte, la reina Letizia se ha mostrado muy agradecida con una niña que le ha entregado un ramo de flores. La asturiana da un pequeño abrazo a la joven, que, al parecer, anteriormente había hecho lo propio con la reina belga. Por otro lado, "el vestido de la reina Letizia todo el mundo dice que es un homenaje a Armani", destaca la colaboradora de Aruser@s.

