Del problema de salud de Rosa López a la boda de Cayetano Martínez de Irujo: el vídeo de las revistas del corazón

Tatiana Arús repasa en este vídeo las noticias de las portadas de las revistas del corazón, como la boda de Cayetano Martínez de Irujo, los problemas de salud de Rosa López o el viaje de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Es miércoles, día de la prensa del corazón, por lo que Tatiana Arús repasa las noticias más destacadas de las portadas de las revistas de la prensa rosa. `Por ejemplo, el nuevo amor de Eva González, que ha sido fotografiada paseando junto a un joven tres años después de su separación de Cayetano Rivera. Unas fotografías en exclusiva de la revista 'Lecturas', que puedes ver en este vídeo.

Por otro lado, la revista 'Semana' lleva en su portada la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan tras nueve años de relación. En la misma portada aparece Rosa López, que desvela sus problemas de salud: "Me ha provocado momentos muy duros". "Pobrecita, no levanta cabeza", destaca Angie Cárdenas, que recuerda los problemas que la cantante tuvo con su voz. Por su parte, la revista 'Hola' también ha publicado imágenes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo. Eso sí, "parece que la revista tiene imágenes inéditas".

Por último, la revista 'Diez Minutos' lleva en su portada fotografías de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia durante su escapada en Málaga con su hijo. Según la revista, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores quieren casarse y tener más hijos.

"Se han enfadado un poco y han emitido un comunicado", explica Tatiana Arús, que destaca que la pareja quiere tomar acciones legales contra la revista por sacar a su hijo: "Apuntan a que han intentado preservar la identidad del pequeño y aunque la revista le ha pixelado no saben qué uso pueden hacer las personas que compren las fotos sin pixelar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.