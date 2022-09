Este cóctel sin alcohol arrasa en redes sociales y son muchos los que ya se han decidido a probarlo, a pesar de la inesperada combinación de sus ingredientes. Pero a pesar de que su fama le precede, los tertulianos de Aruser@s tienen sus reticencias y dudas acerca del café-tonic.

"Ese café que habitualmente derrama Marc Redondo por las mañanas y cae por el suelo, burbujeante, con un poco de tónica, te digo yo que ganaría", comenta Alfonso Arús al colaborador, que no acaba de estar muy convencido de esta mezcla. "Pero debería abandonar el programa al principio porque yo no me veo aguantando todo el programa con esa mezcla tan rara", reconoce.

Patricia Benítez asegura que para elaborarlo, necesitamos café frío, tónica, hielo y una cucharada de azúcar, miel o canela. ¿Os atrevéis a probar este revitalizante cóctel?