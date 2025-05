En Aruser@s descubren qué pasa cuando alguien nos da 'mala espina': "¿Tenemos una amígdala juzgona?"

Alfonso Arús repasa en el plató de Aruser@s, en la sección 'Top expertos', qué dicen los entendidos en diferentes ámbitos y que desconocíamos su por qué.

En esta ocasión, presenta lo que comenta Juan Manuel García, un especialista en comunicación no verbal formado por el FBI, quien señala que "cuando alguien nos da 'mala espina' nada más conocerlo es porque nuestra amígdala se activa y juzga".

"A mí me pasa que cuando alguien no me entra, no me entra", asegura Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas añade: "Y muchas veces con el tiempo te das cuenta que tenías razón".

"¿Entonces tenemos una amígdala juzgona?", bromea Alba Gutiérrez, asombrada al conocer qué nos generara desconfianza o nos hace sospechar de algo o alguien, como si tuviéramos un mal presentimiento. Por su parte, Tatiana Arús confiesa que "pensaba que lo que chocaban eran las energías de las personas".

En el vídeo sobre esas líneas puedes ver la tertulia que se ha generado entre los colaboradores.