Eurovisión 2025

Alfonso Arús, sobre la actuación de Melody en Eurovisión: "Yo hay cosas que no he visto claras"

"En la parte del baile del 'diva, diva, diva' el realizador no ha estado muy fino, no he visto nada", afirma Alfonso Arús, que destaca que hay cosas que no ha visto claras de la actuación de Melody en Eurovisión.