Esta noticia es, sin duda, digna de aparecer en la sección 'Notimaginas' de Aruser@s. Y es que, en efecto, no podíamos ni imaginarnos que hay algunas estrellas de Hollywood que no se duchan. La lista es larga y los nombres que aparecen en ella, muy sorprendentes.

Al parecer y según ellos mismos aseguran, Mila Kunis, Ashton Kutcher,Leonardo DiCaprio,Johnny Depp, Robert Pattinson,Brad Pitt y otros muchos actores no tienen esta costumbre que tan apetecible nos resulta al resto de los mortales. "He de decir que a mí se me ha caído un mito con Leonardo DiCaprio", confiesa Tatiana Arús. "Pero él lo lleva por bandera, es un gran defensor de la ecología", explica la colaboradora. "Hombre, 'el checo' lo hará", cree Rocío Cano.

Quien tampoco se moja (de manera literal) es Julia Roberts. "Solo se duchó en Pretty Woman", bromea Tatiana. "Sí, cuando dijo '¡Es la leche!'", dice Alfonso Arús imitando esta mítica escena de la película. Lo único que esperan los aruser@s es que al menos no intente enmascarar el olor con el intenso perfume de las colonias que anuncia la actriz.