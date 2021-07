Las redes arden tras las recientes declaraciones de Ashton Kutcher y Mila Kunis sobre sus rutinas de aseo y las de sus dos hijos, en las que los actores revelaron que no son partidarios de bañarles a diario.

Fue durante una intervención de la pareja en el podcast del también actor Dax Shepard, a raíz de que este afirmara que mantiene un debate con su co-presentadora Monica Padman acerca del uso del jabón.

"No me lavo el cuerpo con jabón todos los días", afirmaba a este respecto Kunis, que matizaba que sí se lava axilas, pies y partes íntimas. "Me lavo las axilas y la entrepierna a diario y nada más, nunca", añadía por su parte Kutcher, que precisaba que a tal efecto usa una simple barra de jabón.

La actriz, a su vez, explicó que en su infancia no tenía agua caliente, así que no se duchaba mucho. "Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días. No fui la madre que bañaba a sus hijos nunca", añadió. "Si puedes ver la suciedad en ellos, lávales. Si no, no tiene sentido", apostillaba Kutcher.

El actor precisaba que se echa agua en la cara tras hacer deporte, mientras que la actriz señaló que se lava la cara dos veces al día. Unas declaraciones que han suscitado todo tipo de comentarios e incluso memes en Twitter, como puedes ver aquí: