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Arturo Pérez-Reverte, indignado con las instrucciones del váter de su hotel: "No somos más gilipollas porque no podemos"
"¿Ustedes creen que es normal que para usar un inodoro en un hotel de ahora haya que descifrar antes esta piedra de Rosetta?", pregunta indignado Arturo Pérez-Reverte al ver las instrucciones de su váter.
Arturo Pérez-Reverte se ha mostrado muy indignado con el váter de un hotel. "No somos más gilipollas porque no podemos", afirma el famoso escritor, que pregunta a sus seguidores: "¿Ustedes creen que es normal que para usar un inodoro en un hotel de ahora haya que descifrar antes esta piedra de Rosetta?". Y es que el presentador no entiende por qué hay que poner instrucciones en un váter, cuya función es muy simple.
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