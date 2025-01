Antonio Resines, a Sonsoles Ónega por su nivel de inglés: "No tienes ni puta idea"

Antonio Resines visita el plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar 'Micaela', la nueva película que protagoniza y que se estrena hoy en cines. Sonsoles Ónega lo entrevista de manera distendida y en un punto de la conversación, comienzan a chapurrear algunas palabrillas en inglés, como se puede ver en este fragmento que rescata Aruser@s.

Haciendo gala de su habitual sentido del humor, el actor intenta 'seguir el rollo' a la presentadora con este 'spanglish' improvisado. "Inglés, ni 'little' ni leches, ni 'little' ni 'milk'", asegura. "¿Y del 'heart in love'?", quiere saber Sonsoles, con una pronunciación cuestionable.

"Pero tú no tienes ni puta idea", termina estallando Resines. "Yo, ni puta idea", reconoce ella. Un momentazo que provoca las carcajadas de los colaboradores del programa presentado por Alfonso Arús.