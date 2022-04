Alfonso Arús repasa la entrevista que El País ha publicado con Antonio Resines. El actor, tras superar el coronavirus estando varios meses ingresado en el hospital, se encuentra casi recuperado del todo y desvela que sufrió alucinaciones debido al tratamiento. De esta forma llegó a hablar ¡con Mussolini y Hitler!

"Los corticoides producen delirios y alucinaciones. Las mías fueron especiales", empieza contando. Así, el actor confiesa que una de sus alucinaciones fue que "estaba coaccionado por un miembro de la familia real británica", y otra donde tuvo tratos "no muy eficaces" con Hitler, Mussolini y Franco: "Era para convencerles de que no empezasen la Segunda Guerra Mundial, pero ya veis que no tuve éxito".

Resines denuncia la situación del personal auxiliar sanitario: "Les pagan una puta mierda"