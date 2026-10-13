Angie Cárdenas planta cara al martes y 13: "Voy a cruzarme con gato negro y a ir a un concierto de 'la Pantoja'"

Hoy es martes, "lindo día para amarte", sí... si no tenemos en cuenta que también es 13. Alfonso Arús nos desea buena suerte en este día, aunque a Angie Cárdenas parece que no le hace falta. Pero este no es el caso de Elena Godessart.

Por si no sabes ni en el día en el que vives, ya te recordamos desde Aruser@s que hoy es martes y 13. "Buen día para los que no son supersticiosos, pero no tan bueno para aquellos que todavía tienen ese tipo de creencias", comenta Alfonso Arús en plató. Angie Cárdenas, por lo pronto, va a pasar por debajo de una escalera, a cruzarse con un gato negro y a ir a un concierto de Isabel Pantoja.

"Luego te paso el salero", le dice Tatiana Arús. Hay quien también quiere romper algún que otro espejo. Pero todo eso a Elena Godessart no le importa. Ella ya tiene mala suerte todos los días del año, asegura. "Un día más", dice con resignación.

Angie le encuentra un lado positivo a su situación: "Es bueno tener un gafe en el equipo, porque así todo va para esa persona".

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