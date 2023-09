Desde ayer, desayunar con Aruser@s ha adquirido un nuevo sentido. Y es que, esta temporada, las colaboradoras más expertas en estos asuntos se han propuesto enseñarnos algunas de sus mejores recetas para que empecemos el día alimentándonos de una manera saludable.

En el día de hoy, Angie Cárdenas nos muestra cómo hacer un pudin de chía y chocolate. Una receta muy sencilla que detalla paso a paso en el vídeo principal de esta noticia y que, atención, solo tiene 150 calorías.

Rocío Cano no duda en probar esta delicia culinaria, que, a su juicio, está exquisita. "Buenísimo", asegura mientras se relame. Sin embargo, Alfonso Arús no puede olvidarse de su pan con aceite y jamón. "Una cosa no quita la otra", le dice Angie, que destaca que ese desayuno es también muy saludable.