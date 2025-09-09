Angelina Jolie se rompe al recordar a su madre fallecida de cáncer al presentar su película 'Couture'

Angelina Jolie ha presentado en el Festival de Toronto 'Couture', un drama en el que interpreta a una cineasta que sufre un diagnóstico de cáncer de mama. Así ha recordado una reflexión de su madre, fallecido por dicha enfermedad.

Angelina Jolie ha presentado su última película en el Festival de Toronto. Se trata de un drama, llamado 'Couture', en el que la actriz interpreta a una cineasta que sufre un diagnóstico de cáncer de mama.

La película le toca muy de cerca ya que tanto su madre como su tía fallecieron debido a un cáncer de ovarios y de mama. La propia Angelina Jolie no ha podido evitar emocionarse durante la rueda de prensa.

"Diré algo que recuerdo que me dijo mi madre cuando tenía cáncer", afirmó la actriz, que recordó: "Habíamos cenado y la gente le preguntaba cómo se sentía y qué estaba haciendo y ella dijo que todo el mundo le preguntaba sobre el cáncer". Por eso, la actriz recordó el consejo de su madre: "Si conoces a alguien que esté pasando por algo pregúntale sobre todo lo demás de su vida, porque es una persona completa y sigue viva".

Tras escucharla, Tatiana Arús destaca que "estamos ante uno de los momentos más importantes de la carrera de Angelina Jolie".