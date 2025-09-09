Bad Bunny invita por sorpresa a su concierto a Rauw Alejandro y se lesiona: "El salto es penoso"

Rauw Alejandro ha aparecido por sorpresa en el concierto de Bad Bunny, el cual ha empezado a hacer unos saltitos hasta que, finalmente, se ha hecho daño en la rodilla.

Bad Bunny ha sorprendido a todos los presentes en su concierto con la aparición de Rauw Alejandro como artista invitado. Tatiana Arús muestra el momento en el vídeo principal de esta noticia, donde analiza todos los detalles: "Apareció con un pañuelo en los ojos, menos mal que se despojó de él porque no veía nada en el escenario".

Por otro lado, la colaboradora enseña cómo Bad Bunny "hace unos saltitos hasta que, finalmente, se hace daño en la rodilla". "El salto es penoso y lesionarse dándole ya ni te cuento", afirma, alucinado, Alfonso Arús.

