Georgina Rodríguez publica su último capricho: un Range Rover de más de 130.000 euros

Este Range Rover, de entre 130.000 euros y 280.000 en función de los extras, ha sido el último capricho de Georgina Rodríguez. "Se ha puesto la matrícula con su nombre", destaca Aalfonso Arús.

"Georgina Rodríguez ha compartido emocionada su último caprichito", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús muestra las imágenes en este vídeo y da todos los detalles. "Se ha regalado un Range Rover", destaca la colaboradora, que enseña "cómo Georgina sale al exterior para recibir su 'paquetito'".

Se trata de un espectacular coche que parte desde los 130.000 euros hasta los 280.000 en función de los extras y complementos. Además, la joven "se ha puesto la matrícula con su nombre", afirma Alfonso Arús, que recuerda que hace unos años la propia Georgina le regaló un coche parecido a Cristiano Ronaldo.

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