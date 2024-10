La creadora de contenido @teresapelaya se vuelve a viralizar por la culpa de Alexa. La señora se enfada con su robot asistente porque le pone reggaetón en lugar de música alegre. "Alexa pon canciones antiguas como yo", pide la anciana, pero el aparato pone lo que quiere. "Tócame los cojones, que esa canción no me gusta", se queja la tikoker, a lo que su hija le responder que le tiene que gustar. “Estas canciones son para jóvenes”, afirma.

"Alexa, no me haces ni puto caso, apaga", exclama enfadada la anciana porque no le hace caso. Finalmente, la señora hace un último intento. "Pon unas joticas navarricas", le pide la creadora de contenido, a lo que Alexa le responde que no ha podido encontrar lo que quiere. "No ves, que Alexa no sabe", le dice a su hija.

"Tiene muchas limitaciones estos tipos de inventos que aún les falta mejorar muchísimo", apunta Hans Arús, mientras que Alfonso Arús piensa que, a pesar de la exageración del mal humor de la anciana para el vídeo, la relación entre los abuelos y estos dispositivos es así. "Yo estoy convencido que al principio la gente de la tercera edad tenía una relación de admiración hacia estos aparatos y ahora los tratan como acaban tratando al resto de la familia, a patadas", bromea el presentador.