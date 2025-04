En Instagram

Anabel Pantoja cuenta cómo vivió en Canarias el apagón de la península: "Es increíble cómo se acaba de parar el mundo"

"Vosotros no podéis poner la televisión porque no tenéis electricidad, pero nosotros estamos viendo las noticias", ha contado Anabel Pantoja desde Canarias, donde no sufrieron el gran apagón de casi toda de España.