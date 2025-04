Anabel Pantoja, intervenida por un quiste en la oreja: "Todo esto viene del día que di a luz a Alma"

Anabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica que ha tenido que someterse a una operación quirúrgica.

"Todo esto viene de cuando di a luz a Alma", explica la influencer, que destaca que tuvo que quitarse todos los pendientes que tenía en la oreja.

"Se me olvidó ponérmelos y a los días quise ponérmelos y ya no me entraban porque estaban los agujeros cerrados", destaca Anabel Pantoja, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el "quiste" que se le formó. "Finalmente me dicen que es un quiste de mi propia piel y he acabado intervenida", detalla.

Tras el vídeo, Tatiana Arús explica que la operación ha ido bien y que Anabel Pantoja ha explicado que si no hubiera ido al médico "la cosa se hubiera complicado".