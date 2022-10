"Voy a vengarme de ese 'marica'. Voy a llenarle el cuello de polvos picapica. Sufre mamón, devuélveme mi chica". Todos conocemos estos versos de este gran éxito de los Hombres G, pero pocos nos hemos parado a analizar su letra. Este es el ejercicio que ha hecho Ana Morgade en 'Pasapalabra' y ha descubierto que su letra ha envejecido muy mal.

"La canción está muy guay, pero hay un insulto que no está nada bien. Lo de 'marica' está fatal y para empezar no es un insulto. Y lo de 'devuélveme a mi chica' también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que prestarnos, ni devolvernos ni robarnos", sentenciaba la humorista en el concurso.

Esta reflexión ha hecho que los aruser@s se pongan a analizar algunas de las letras de las canciones más emblemáticas que han marcado su vida. "Es que tú imagínate que sale Maluma ahora y dice '15 años tiene mi amor'", comenta con mucho acierto David Broc.