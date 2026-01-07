Alfonso Arús, tras la viral confusión del presentador "convertido" en criminal: "Imagínate que sale Vicente Vallés"

"Imagínate que sale la foto de Vicente Vallés como un delincuente", bromea Alfonso Arús, tras ver la viral reacción de una copresentadora al descubrir en pantalla a un criminal buscado con parecido idéntico al presentador.

Alfonso Arús presenta lo que, para él, ha sido el 'Eing' indiscutible de estas Navidades: la reacción de una copresentadora de Houston al descubrir el asombroso parecido entre un criminal buscado que aparecía en pantalla y el propio presentador de noticias.

Un insólito momento que rápidamente se volvió viral al ver cómo la copresentadora no podía ocultar su asombro, en una mezcla de sorpresa y desconcierto. "Estaría pidiendo socorro a algún cámara", ríe Tatiana Arús. "Imagínate que sale la foto de Vicente Vallés como un peligrosísimo delincuente", bromea Alfonso Arús.

Pese a que ciertas cuentas señalaron que el material podría haber sido generado con inteligencia artificial (IA), el vídeo continuó circulando.

