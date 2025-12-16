Alfonso Arús, sobre los "surrealistas robos" entre vecinos: "Hay mucho 'chori', pero un felpudo lo entiendo"

Los colaboradores de Aruser@s comparten anécdotas y reflexiones sobre estos robos inusuales, destacando el caso de una vecina de Vigo, cuyo felpudo y maceta de 50 euros han sido objeto de hurto en más de una ocasión.

¿Cuáles son los objetos más raros que os han robado en vuestra comunidad de vecinos? Es la pregunta que ha lanzado Alfonso Arús antes de mostrar el viral sobre esta noticia.

Según cuenta, una vecina de Vigo, conocida como Sara, 'la del cuarto piso', ha sido víctima de robos recurrentes. En total, le han sustraído dos felpudo y una maceta valorada en 50 euros hasta en dos ocasiones. Por ello, en su intento por frenar los robos, Sara ha terminado colocando un cartel a la entrada de su casa pidiendo: "Respeto por respeto, gracias".

"Está feo, pero yo un felpudo lo entiendo", comenta entre risas el presentador del programa, reconociendo que, a veces, pueden ser tan peculiares que uno podría sentirse tentado a llevárselo. "No se me ha pasado por la cabeza robar nada, pero cuando los buzones estaban más accesibles y veías las cartas sobresalir, sí que tenías la tentación de coger uno", añade.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar las graciosas anécdotas de los colaboradores sobre los hurtos que han vivido.

