Alfonso Arús, tras saber que el príncipe Guillermo irá al funeral del papa : "Yo hubiera enviado a Harry y a Andrés"

Los reyes de España se han dado cita con la reina Sofía en la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar sus condolencias por el papa Francisco en el libro que se ha ha habilitado. Por su parte, el rey Juan Carlos ha aterrizado en Vigo para disfrutar de las regatas en Sanxenxo.

"Me da la sensación de que el rey emérito seguro que está más tranquilo sabiendo que los focos están en Roma y no en su persona", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús afirma que se habló sobre la posibilidad de que el rey Juan Carlos acudiera al funeral del papa.

Por su parte, la familia real británica ha confirmado que a dicho funeral acudirá el príncipe Guillermo. "Yo hubiera enviado a Harry y a Andrés", asegura Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que si va el príncipe Andrés, acusado de agresión sexual, "se cae la Iglesia".

"Cuando hay alguien que no puedes verlo demasiado porque la ha liado, le ponen un jarrón delante para que no se le vea", explica Angie Cárdenas. Incluso, Tatiana Arús explica que el príncipe Guillermo no asistió a la ceremonia de Pascua porque sabía que iba a asistir Andrés: "No querían coincidir en el mismo evento"