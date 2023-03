"Estas señoras me parecen un aburrimiento", asegura Cristina Pardo en Más Vale Tarde acerca de Georgina Rodríguez. La 'influencer' y pareja de Cristiano Ronaldo publicó una foto en redes sociales acompañada del texto "Para que luego digan que las ricas no trabajamos". Alfonso Arús se ha mostrado muy de acuerdo con la presentadora del programa vespertino.

"Los que trabajamos no estamos todo el día diciendo cómo trabajamos", responde el conductor de Aruser@s. "Es que se da por hecho que ella normalmente no hace nada, que, como mucho, hace una sesión de fotos al día, pero normalmente lo que muestra es a sus hijos o sus compras. Pues, una sesión que hace, la muestra", argumenta Tatiana Arús.

Los aruser@s coinciden en señalar que lo que atrae precisamente de su vida y de su docu-reality es, precisamente, que no trabaje. "No te siguen porque trabajes en la mina o vendiendo pescado, Georgina, no va por ahí la cosa", la advierte Andrés Guerra. "De hecho, ha trascendido que en el tercer episodio dice que de media se gasta 35.000 euros en un día de compras", informa Tatiana Arús.