Alfonso Arús desaprueba el método del 6-7, la tendencia viral para buscar pareja: "No lo compro, ¡qué bajón!"

Elegir a una pareja que sea un "6-7" en una escala hasta el 10, es la nueva teoría sentimental que circula en redes y que, según sus defensores, garantiza "mayor estabilidad y durabilidad en la relación".

¿Qué es el término 6-7? ¿Dónde se aplica la técnica? Hans Arús explica en el plató el método viral para buscar pareja que ya está preocupando a los psicólogos.

"Es una puntuación numérica con un máximo de 10 y, según cuenta, muchas personas están escogiendo como pareja sentimental a una persona que sea un 6-7 de belleza en vez de un 10, porque dicen que da más estabilidad y durabilidad", comenta el tertuliano.

Alba Sánchez puntualiza la teoría: "Quizás cuando te levantas por la mañana eres un tres, pero te maquillas y eres un 6-7", comenta, señalando que la puntuación puede variar a lo largo del día.

"A mí lo que me parece bien es que la gente joven aspire a cosas más reales", ríe Angie Cárdenas. "Yo, si me levanto y veo a mi pareja y veo un 6, pienso: 'no tiene futuro', ¡necesito que mi pareja sea un 9,75!'", asegura entre risas Alfonso Arús. "Es muy triste levantarte por la mañana y decir que estás con un 6. ¡No lo compro!", zanja el presentador del programa.

Alba Gutiérrez también habla de la tendencia de buscar a una persona menos atractiva como pareja para sentirte superior en la relación. "Porque da seguridad y pensarán que no va a ser infiel", deja caer Tatiana Arús.

