Alfonso Arús reacciona al gesto de Shakira y Piqué en redes: "¿Te imaginas que vuelven?"

Alfonso Arús avanza en Aruser@s un movimiento inesperado entre Shakira y Gerard Piqué en redes sociales que ha sorprendido a los colaboradores. "Es la noticia del día", asegura.

Tras años de "muchísima tensión", según ha explicado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s,Shakira y Piqué habrían dado un paso inesperado en redes sociales.

"De nuevo se vuelven a seguir y vuelven a mostrar las fotografías que compartían de su relación", ha detallado Tatiana Arús en el plató, mientras Alfonso Arús ha lanzado la pregunta que muchos se han hecho al instante: "¿Te imaginas que vuelven?".

Sin embargo, no todos han querido alimentar la especulación. "Tú puedes tener ahora un buen entendimiento, pero no hace falta esto", ha opinado Angie Cárdenas.

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