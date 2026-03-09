Alfonso Arús reacciona al curioso negocio que ya ha llegado a España: alquilar familiares por 300 euros al día

En España ya es posible alquilar familiares por unos 300 euros al día. Según avanza la tertuliana Alba Sánchez, se trata de un negocio que durante años ha sido conocido en algunos países de Asia y que ahora comienza a abrirse paso también en nuestro país.

El servicio permite contratar a actores para que interpreten distintos papeles en situaciones sociales o familiares. Entre los encargos más habituales está el de hacerse pasar por pareja en eventos o por empresarios que deben acudir a reuniones o cenas, siempre metiéndose completamente en el personaje.

"Han llegado a acompañar a parejas que son homosexuales y que nunca se lo han dicho a sus familiares, o incluso a interpretar el papel de futuros novios en una boda", explica la tertuliana. Uno de los casos más llamativos fue el de una abuela que estaba a punto de fallecer y cuya ilusión era ver a su nieta casarse. Para cumplir ese deseo, uno de los actores fingió ser el marido de la joven.

Sin embargo, el fenómeno también genera dudas. "Esto es un riesgo por si te pillan que son actores", plantea Angie Cárdenas tras conocer el viral. En ese caso, según explica Alba Sánchez, es la propia agencia la que se encarga de asumir la responsabilidad y dar explicaciones.

Para Alba Gutiérrez, tienen que ser personas que "improvisen muy bien". "¡No sabes lo que te pueden preguntar si contratas a alguien y lo llevas a una comida familiar", asegura la tertuliana.

