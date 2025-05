Las manías que comparten todas las madres españolas, según Álvaro Casares: "Si le dices que te gusta algo, te compra 20.000 cosas de ese algo"

Y tu mamá también. No, nos estamos refiriendo a la película de Alfonso Cuarón, sino a este vídeo viral de Álvaro Casares que hoy recoge Aruser@s. Y es que el famoso tiktoker nos resume en menos de un minuto las manías que comparten todas las madres españolas, (y nos atreveríamos a decir que casi de todo el mundo), como la de hace 'zoom' a las fotos que le enseñas en el móvil.

"Siempre, siempre, siempre echa más cantidad de comida de la que tú le pides", asegura mientras enseña a una mujer (presumiblemente, su madre) ante un plato de paella enorme. Lo de fregar y que parezca que lo ha precintado la Policía también es un clásico. "Da igual el estilo musical que esté sonando, porque ella va a bailar todo igual", afirma el creador de contenidos.

¿Y lo de tener "25.000 notificaciones y ventanas abiertas"? ¿Las vuestras también lo hacen? No os preguntamos si dice lo de "un día cojo la puerta y me voy" o lo de "no soy el banco de España", porque eso ya damos por descontado que, efectivamente, son sus frases estrella. "Si le dices que te gusta algo, te compra 20.000 cosas de ese algo", dice mostrando casi una decena de botes de kétchup.

Otra verdad universal que se dice poco es que a las madres les encanta subir las fotos que sus hijos le pasan a los estados de WhatsApp y que da igual a la velocidad que se vaya en el coche, para ella, siempre va a ser demasiado rápido.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no señala a nadie cuando habla de este último punto. "Hay alguna madre que cree que se va muy despacio", insinúa. "No me pienso pronunciar", responde Angie Cárdenas.