Alfonso Arús, sobre el prepostre de Jordi Roca 'esencia de libro viejo': "No me extraña que genere polémica"

"La idea del prepostre es el libro viejo. Oled y una vez tenemos el aroma vamos a probar también la esencia hecha a partir de las páginas", explica el camarero de este restaurante de Jordi Roca a sus comensales, entre los que se encuentra la tiktoker @joanacarrillo7. Después, procede a ponerle una gota en el dorso de la mano. "La idea es encontrar un poco ese final en boca de papel, de tinta, de humedad, de libro", detalla.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se pregunta si no se podría haber buscado "otra cosa" para el prepostre. "No me extraña que genere polémica", asegura el presentador. "A mí me da como repelús, eso tiene polvo, ácaros...", comenta Rocío Cano.

Para Alba Gutiérrez, el agradable es el olor a libro nuevo. Los internautas también han dado su valoración con respecto a este prepostre.